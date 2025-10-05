Sujeto fue asesinado a balazos en Chimbote: tenía antecedentes por microcomercialización de drogas

Un hombre fue asesinado a balazos, la tarde de ayer, cuando estaba dentro de su auto, en el pueblo joven Dos de Mayo, ubicado en el distrito de Chimbote, provincia del Santa, en la región de Áncash.

La víctima, de 56 años, fue identificada como Bartolomé J. T., quien se hallaba en el asiento del conductor al momento del feroz ataque. El vehículo presentaba al menos cinco impactos de bala.

PISTOLA Y MUNICIONES

Según información policial, el hombre habría estado vinculado a actividades de microcomercialización de drogas. Asimismo, en 2022, durante un operativo se le incautó una pistola y seis municiones.

Por los antecedentes, la Policía Nacional no descarta que el crimen esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas. Las investigaciones continúan a fin de dar con los responsables del asesinato.