Dictan prisión preventiva contra exsuboficial de la FAP indagado por explotación sexual de menores

El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Gerardo Chunga, de 38 años, exsuboficial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), investigado por presunta explotación sexual de menores y pornografía infantil.
El fiscal Luis Mejía Izaguirre sustentó su pedido de prisión preventiva señalando que existen graves y fundados elementos de convicción, que vinculan al investigado con los supuestos delitos imputados.
BAJO AMENAZA
Gerardo Chunga fue detenido en setiembre último en su casa de Villa El Salvador. Era seguido e investigado desde hace tiempo, en su celular hallaron imágenes con contenido de connotación sexual infantil
Se conoció que el exmilitar captaba a través del WhatsApp y Telegram a menores de edad, a quienes luego obligaba, bajo amenaza, a difundir fotos íntimas y a tener relaciones sexuales con terceros en hoteles.