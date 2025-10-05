Señor de los Milagros: anda estuvo a punto de caer por descoordinación entre los cargadores

Como es tradicional, miles de fieles acompañaron la procesión del Señor de los Milagros que ayer, al mediodía, salió de la iglesia Las Nazarenas, en su primer recorrido del año las andas fueron llevadas solo por calles cercanas al templo.

Pero tras una larga jornada, cuando el Cristo de Pachacamilla retornaba al santuario de Las Nazarenas se registró un incidente que alarmó a los devotos, el anda estuvo a punto de caer por una descoordinación entre los cargadores.

GRITOS DESESPERADOS

Testigos señalaron que la orden de movimiento no fue acatada de manera simultánea por los miembros de la Hermandad, provocando que la pesada estructura se inclinara. Afortunadamente, los cargadores lograron estabilizarla a tiempo.

El incidente generó los gritos desesperados de los asistentes, quienes temían que la sagrada anda del Señor de los Milagros termine en el suelo. Varios de ellos grabaron el suceso, que rápidamente se difundió en redes sociales.