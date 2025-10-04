Locales

Generación Z: jóvenes protestan por quinta vez contra Dina Boluarte y el Congreso de la República

Los organizadores han convocado a los manifestantes, colectivos y gremios a las 5 p.m. en la Plaza San Martín, nuevamente buscarán llegar hasta el Parlamento Nacional.

ACTUALIZACIÓN

12:50 p.m. Familiares de las víctimas de las protestas contra Dina Boluarte a fines de 2022 e inicios de 2023 señalaron que participarán en la movilización.

NOTA ANTERIOR

Esta tarde, nuevamente la denominada Generación Z vuelve a manifestarse en rechazo  al Gobierno de Dina Boluarte Zegarra, el Congreso de la República y el alarmante aumento de la inseguridad ciudadana en todo el país.

Los organizadores han convocado a los manifestantes, colectivos y gremios a las 5 p. m.  en la Plaza San Martín, nuevamente buscarán llegar al Parlamento Nacional. Esta es la quinta jornada consecutiva de protesta.


