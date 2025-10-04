Capturan a delincuentes cuando iban a entregar stickers para identificar a conductores extorsionados en VES

La Policía Nacional capturó a tres sujetos que pertenecerían a una banda criminal dedicada a la extorsión. La intervención ocurrió en la intersección de las avenidas María Reiche y Pastor Sevilla, en el distrito de Villa El Salvador.

Gracias a un trabajo de inteligencia, los agentes intervinieron a los presuntos integrantes de la banda cuando pretendían reunir a conductores de una empresa de transporte público para entregarles stickers e identificar quienes pagaban la cuota extorsiva, según informó RPP Noticias.

Los detenidos fueron identificados como José Luis Montenegro Andrés (37), Omar Soto Luna (46) y César Augusto Larrea Chagua (43). Uno de los intervenidos arrojó una bolsa con el material al notar la presencial policial, pero todos fueron detenidos en flagrancia.

Incautación e investigación

Durante la intervención se incautó un arma de fuego falsa, dos celulares, dinero en efectivo, un USB y cuatro municiones. Todos los detenidos ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes del caso.