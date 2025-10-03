Procesión del Señor de los Milagros: conoce los desvíos de transporte en Lima este sábado 4

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que este sábado 4 de octubre se aplicarán desvíos en los servicios del Metropolitano, corredores complementarios y transporte convencional debido al primer recorrido del Señor de los Milagros, que iniciará al mediodía desde el Santuario de Las Nazarenas, en la avenida Tacna. El personal de la entidad ya viene orientando a los usuarios y vecinos sobre las rutas alternas.

El itinerario procesional comprenderá la avenida Tacna, la avenida Emancipación y los jirones Chancay y Conde de Superunda. La Policía Nacional del Perú restringirá progresivamente las vías cercanas, conforme avance la multitudinaria imagen. Ante ello, la ATU dispuso medidas especiales en el transporte público que circulará en la zona céntrica de la ciudad.

Cambios en el Metropolitano y corredores

El servicio regular A del Metropolitano se desviará por la avenida Alfonso Ugarte y tendrá como paradas las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España. Por su parte, el servicio regular C solo llegará hasta la estación Central, mientras que Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas hasta que concluya la procesión (ver mapa).

En cuanto a los corredores complementarios, el Corredor Azul pasará por las avenidas Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Caquetá, Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola, retomando luego su ruta por Garcilaso de la Vega hacia Barranco y Miraflores. En sentido contrario, hacia el Rímac, circulará por Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte y Caquetá, habilitándose paraderos temporales en Nicolás de Piérola y la plaza Dos de Mayo (ver mapa).

El Servicio Extraordinario 08 llegará hasta el jirón Washington, mientras que el Corredor Morado 412 tendrá como punto final el jirón Virú en el Rímac (ver mapa). Por su lado, el transporte convencional mantendrá sus recorridos habituales, con excepción de los vehículos que provienen de la avenida Argentina, que solo llegarán hasta la plaza Ramón Castilla antes de retornar hacia el Callao (ver mapa).