Pérez Rocha sobre Grupo de Élite Policial que combata las extorsiones en el transporte: Es inviable

Para Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional, es inviable la iniciativa planteada en el Congreso de la República de crear un Grupo de Élite Policial que combata las extorsiones en el transporte, pues la propuesta no ha evaluado algunos factores.

“Es inconcebible pensar en un grupo élite para controlar los vehículos de transporte. En Lima tenemos 24 mil unidades legales y 12 mil ilegales. Pretender colocar policías en paraderos o fiscalizar directamente todo ese sistema es imposible”, declaró.

DÉFICIT DE POLICÍAS

Señaló también, en entrevista con Canal N, que la informalidad es el principal factor de la inseguridad en el transporte público. Recordó que solo el 10 % de las unidades pertenecen a empresas registradas, mientras el resto opera al margen de la ley.

Asimismo, Pérez Rocha indicó que tenemos un déficit de 70 mil policías, lo que limita las acciones de prevención en las calles. Además, los agentes no tienen equipos de comunicación modernos, por ejemplo, deben usar sus celulares para reportar emergencias.