Indecopi sanciona al BCP con S/ 109 mil por fallas en seguridad digital y protección de clientes

El Banco de Crédito del Perú (BCP) enfrenta una fuerte sanción económica impuesta por la Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) del Indecopi. La entidad determinó que el banco no cumplió con brindar servicios idóneos y seguros a dos usuarias, vulnerando así los derechos de los consumidores. La multa asciende a 20.49 UIT, equivalente a S/109,621.50, y obliga al banco a corregir deudas, devolver fondos y garantizar transparencia en sus operaciones.

CASO 1: SEGURO INEXISTENTE Y MODIFICACIÓN DE PAGOS

El primer caso involucra a una clienta que contrató un crédito con el BCP bajo la promesa de contar con un seguro de vivienda que protegería su inmueble en caso de siniestro. Sin embargo, cuando la mujer intentó activar la póliza por daños ocasionados por lluvias en 2023, descubrió que el seguro nunca estuvo vigente.

La investigación determinó que el banco generó una “falsa expectativa” y, además, modificó el cronograma de pagos sin autorización de la usuaria. Como consecuencia, el Indecopi sancionó a la entidad con 13.6 UIT y le ordenó entregar un nuevo cronograma con las condiciones pactadas desde el inicio.

CASO 2: RETIRO NO AUTORIZADO DE MÁS DE S/ 16,000

El segundo proceso se originó cuando otra clienta denunció el retiro no autorizado de S/ 16 mil 084 de su cuenta de ahorros. Aunque el BCP sostuvo que la operación fue validada con clave digital y token, la SPC concluyó que el banco no cumplió con los estándares mínimos de seguridad.

El organismo señaló que la entidad no notificó oportunamente sobre el movimiento, poniendo en riesgo la protección de los fondos. Por ello, se confirmó una multa de 6.89 UIT y se ordenó el reembolso total del dinero sustraído, más los intereses correspondientes.