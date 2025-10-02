En pleno paro de transportistas: Asesinan a chofer de tráiler en La Victoria

En el marco del paro de transportistas que se viene realizando este jueves en Lima y Callao, un nuevo asesinato se registró contra uno de los trabajadores de dicho rubro, que justamente salieron a las calles para alzar su voz de protesta ante la ola de extorsiones y sicariato.

En horas de la tarde, nuestro reportero Lucho Santos informó que este nuevo crimen ocurrió en el cruce de las avenidas México y Aviación, en el distrito de La Victoria. En esta ocasión, la víctima fue el chofer de un tráiler.

Al respecto, la abogada y conductora de Paren Todo, Nadia Tarazona, expresó su total indignación por este nuevo crimen en pleno paro: "¿Dónde está la Policía Nacional del Perú?, ¿Por qué no están ahí?, ¿Cómo es posible que hayan asesinado a una persona en ese cruce?", cuestionó.

BOMBARDAS EN LA PLAZA GRAU

Cabe precisar que en la Plaza Grau, manifestantes continuaron su recorrido y lanzaron bombardas. Una de ellas impactó en la pierna a nuestro reportero Lucho Santos, afortunadamente, la situación no pasó a mayores y el periodista continuó con su cobertura sin ningún impedimento.