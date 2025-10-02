Locales

Hace 19 minutos

César Acuña comete nueva infracción a la neutralidad electoral en Huancayo

El Jurado Electoral Especial de Huancayo confirmó que César Acuña realizó actos de proselitismo político en un pasacalle, vulnerando la neutralidad electoral.



El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo confirmó que César Acuña, gobernador regional de La Libertad y presidente de Alianza para el Progreso (APP), incurrió en actos de proselitismo político durante un pasacalle en Huancayo, constituyendo una infracción a la normativa sobre neutralidad electoral. La autoridad fue advertida de que, en caso de reincidir, su partido podría recibir sanciones y multas.

El 20 de septiembre de 2025, fiscalizadores del JEE observaron que Acuña participó en un evento público acompañado de simpatizantes vestidos de azul y portando banderolas con los símbolos de APP. Durante el pasacalle, se proyectó su imagen junto al emblema del partido, mientras el gobernador realizaba expresiones de respaldo a los candidatos de su organización, lo cual se considera una infracción.

El informe de fiscalización destacó que, por su rol como autoridad y presidente de APP, los actos de Acuña podrían influir en la preferencia ciudadana, directa o indirectamente, vulnerando la Ley Orgánica de Elecciones y el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad. El artículo 32 del reglamento establece que las autoridades deben actuar con imparcialidad durante los procesos electorales y prohíbe favorecer o perjudicar a partidos políticos.

ADVERTENCIA DEL JEE

El JEE determinó que su conducta se ajustó a los supuestos de infracción previstos en el reglamento y ordenó abstenerse de nuevos actos proselitistas, bajo apercibimiento de amonestación pública y multa a APP en caso de reincidencia. Además, los hechos fueron remitidos a la Contraloría y al Gobierno Regional de La Libertad para las medidas correspondientes.


Temas Relacionados: Alianza Para El ProgresoCésar AcuñaHuancayoJurado Electoral EspecialLa Libertad

También te puede interesar:

BANNER