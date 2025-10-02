César Acuña comete nueva infracción a la neutralidad electoral en Huancayo

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo confirmó que César Acuña, gobernador regional de La Libertad y presidente de Alianza para el Progreso (APP), incurrió en actos de proselitismo político durante un pasacalle en Huancayo, constituyendo una infracción a la normativa sobre neutralidad electoral. La autoridad fue advertida de que, en caso de reincidir, su partido podría recibir sanciones y multas.

El 20 de septiembre de 2025, fiscalizadores del JEE observaron que Acuña participó en un evento público acompañado de simpatizantes vestidos de azul y portando banderolas con los símbolos de APP. Durante el pasacalle, se proyectó su imagen junto al emblema del partido, mientras el gobernador realizaba expresiones de respaldo a los candidatos de su organización, lo cual se considera una infracción.

El informe de fiscalización destacó que, por su rol como autoridad y presidente de APP, los actos de Acuña podrían influir en la preferencia ciudadana, directa o indirectamente, vulnerando la Ley Orgánica de Elecciones y el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad. El artículo 32 del reglamento establece que las autoridades deben actuar con imparcialidad durante los procesos electorales y prohíbe favorecer o perjudicar a partidos políticos.

ADVERTENCIA DEL JEE

El JEE determinó que su conducta se ajustó a los supuestos de infracción previstos en el reglamento y ordenó abstenerse de nuevos actos proselitistas, bajo apercibimiento de amonestación pública y multa a APP en caso de reincidencia. Además, los hechos fueron remitidos a la Contraloría y al Gobierno Regional de La Libertad para las medidas correspondientes.