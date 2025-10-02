Locales

Hace una hora

Fiscalía de Ica alerta sobre el peligro de vehículos tubulares en Huacachina

La Fiscalía Provincial de Ica advirtió que los vehículos tubulares en Huacachina son artesanales, no cuentan con homologación y su circulación pone en riesgo a turistas y transeúntes.



La Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Ica alertó sobre los riesgos que representan los vehículos tubulares, conocidos como “buggies” o ROV, en las dunas de Huacachina. Según el fiscal Pedro Eloy Del Carpio, estas unidades de fabricación artesanal carecen de homologación y no cumplen con las normas técnicas ni legales, lo que pone en peligro a turistas, conductores y vecinos de la zona.

Según las autoridades, estos buggies, diseñados para uso recreativo fuera de carretera, circulan habitualmente por calles cercanas al oasis y zonas turísticas, pese a que deberían operar únicamente en espacios privados y bajo estricta supervisión. La falta de certificación industrial limita su resistencia y seguridad, lo que ha derivado en accidentes frecuentes, incluidos vuelcos que han causado lesiones graves y muertes.

El fiscal Del Carpio explicó que la legislación peruana exige que todo vehículo destinado al transporte de personas pase inspecciones técnicas, cuente con registro vehicular y permisos específicos. Según indicó, los tubulares de Huacachina no cumplen con estos requisitos, por lo que su operación es ilegal y aumenta los riesgos para transeúntes y peatones.

RIESGOS Y CONSECUENCIAS LEGALES

La Fiscalía de Ica ha señalado que ha registrado incidentes similares en Nasca y Paracas, lo que evidencia que la circulación de buggies sin regulación es un problema recurrente. El Ministerio Público ha enviado oficios a autoridades locales y nacionales para exigir medidas correctivas y supervisión estricta, con el objetivo de garantizar la seguridad de los turistas y preservar el entorno natural de Huacachina, Nasca y Paracas.

Los operadores pueden enfrentar responsabilidad penal por delitos como lesiones culposas, homicidio culposo o exposición al peligro, así como sanciones por publicidad engañosa.  Asimismo, funcionarios que permiten estas actividades podrían ser investigados por omisión de actos funcionales y daño a zonas protegidas, afectando la seguridad de los visitantes y la conservación del ecosistema dunar.


Temas Relacionados: HuacachinaIcaMinisterio PúblicoTurismo

