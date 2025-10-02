Santa Anita: estudiante fue asesinado a puñaladas en represalia por resistirse a asaltado

Según primeras informaciones, un estudiante fue asesinado anoche a puñaladas en la calle Virú, en el distrito de Santa Anita. La víctima, identificada como Antonio A. R. (25), fue atacada por dos sujetos.

Familiares revelaron que el muchacho retornaba de su centro de estudios y fue apuñalado en represalia por resistirse a ser asaltado. Tras el ataque, los criminales se llevaron su mochila donde tenía su laptop.

PRESUNTOS ASESINOS

Tras el asalto, los agentes policiales y serenos del distrito desplegaron un amplio operativo de búsqueda y captura de los presuntos asesinos, horas después se logró intervenir a dos sospechosos.

Los sujetos fueron trasladados inmediatamente a la Depincri Santa Anita, para seguir con las diligencias. Los familiares, entre lágrimas, exigieron que el crimen del estudiante no quede impune, informa RPP.