José Baella sobre paro de transportistas: Es una actividad que se realiza bajo amenaza permanente

José Bella, exjefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), señaló que el paro de transportistas registrado hoy, responde a una situación crítica de inseguridad por la que atraviesa dicho sector y que el Estado no ha sabido enfrentar.

“El transporte público es una actividad bajo amenaza permanente. Más de 500 transportistas han muerto durante este gobierno. Es un paro por sobrevivencia, no por razones políticas”, declaró Baella Malca en entrevista con Canal N.

BRECHA TECNOLÓGICA

Asimismo, criticó fuertemente la estrategia desarrollada por el Poder Ejecutivo ante esta situación que prácticamente está desbordad a nivel nacional. Dijo también que la inversión en seguridad no debe estar sujeta a excusas presupuestales.

“No podemos permitir que un ciudadano denuncie extorsión y la policía no pueda rastrear una llamada o identificar un número. Eso revela una brecha tecnológica inadmisible, falta inversión en equipos, capacitación, etc.”, expresó.