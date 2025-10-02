Reniec informa que una de sus sedes en Lima suspenderá atención por paro de transportistas

Ante el paro del transporte en Lima y Callao programado para hoy, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó del cierre de una de sus oficinas, con el objetivo de resguardar al personal y los ciudadanos.

Se trata de la Oficina Registral ubicada en Jr. Ancash N.º 336, en el Cercado de Lima. La entidad recomendó priorizar los trámites virtuales accediendo a la página www.reniec.gob.pe, plataforma que habilita para diversos servicios.

PROPUESTAS CONCRETAS

Según Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao, más de 450 empresas suspenderán sus actividades en protesta por el aumento de las extorsiones contra el sector, informa Infobae.

Manifestó que la paralización se realiza debido a la falta propuestas concretas por parte del Poder Ejecutivo para enfrentar la ola de criminalidad contra los transportistas, pues casi todos los días se registran ataques contra choferes.