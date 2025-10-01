Paro de transportistas: estas son las líneas que trabajarán y las que no en Lima y Callao

Más de 120 empresas suspenderán servicio, mientras un grupo reducido continuará operando con normalidad.

Este jueves 2 de octubre, el transporte urbano en Lima Metropolitana y Callao se verá fuertemente afectado debido al paro convocado por diversos gremios en rechazo a la inseguridad y las extorsiones que golpean al sector. Aunque más de un centenar de empresas confirmaron su participación en la medida de fuerza, varias líneas han anunciado que continuarán brindando servicio con normalidad para atender la alta demanda de pasajeros.

Rutas que sí operarán con normalidad

En la zona este de Lima, algunas empresas han confirmado que no se sumarán a la paralización y garantizarán la movilidad de los usuarios. Estas son:

San Sebastián (50)

Las Flores (57)

Huáscar

Consorcio Roma

Santa Catalina

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) también aseguró que el Metropolitano, los corredores complementarios Azul, Rojo y Morado, las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y el Aerodirecto hacia el aeropuerto Jorge Chávez mantendrán su funcionamiento en horarios habituales.

Rutas que sí se sumarán al paro

Por otro lado, más de 120 empresas decidieron suspender sus operaciones como parte de la medida de protesta. Entre ellas destacan:

Empresa de Transportes Importaciones y Servicios HZ S.A.C.

Empresa de Transporte Nor Lima S.A.C.

Consorcio Empresarial Primero de Septiembre S.A.C.

Empresa de Transporte y Turismo Cinco Estrellas S.A.

Multiservicios de Buses de Wayllyu S.A.

Empresa de Transportes José Gálvez S.A.

Translíma S.A.

Empresa de Transporte Rápido Musa S.A.

Empresa de Transportes Corazón Valiente S.A.

Consorcio de Transporte Aries S.A.

Empresa de Transportes Veintidós S.R.L.

Empresa de Transporte Señor del Mar S.A.

Empresa de Transportes Servicios y Turismo Eureks S.A.C.

Empresa de Transporte Santa Rosa de Lima

Empresa de Transportes Sarita Colonia y Villa Sol S.A.

Empresa de Transportes Carretera Central S.A.C.

(Esta es solo una parte de la lista, ya que la cifra total supera el centenar de compañías).

Impacto y alternativas para los pasajeros

La paralización de estas rutas afectará directamente a miles de usuarios en distritos de Lima y Callao. Sin embargo, las líneas que continuarán trabajando, sumadas a los servicios masivos garantizados por la ATU, se convierten en las principales alternativas para evitar un colapso en la movilidad urbana durante la jornada.