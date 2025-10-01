Cobradora exige pasaje a policía por aumento de extorsiones en el transporte

Un video viral en TikTok ha generado un amplio debate en redes al mostrar a una cobradora de transporte público exigiendo el pago del pasaje a un policía que, por ley, tiene derecho a viajar gratis.

En las imágenes se observa cómo la cobradora insiste varias veces para que el agente pague su pasaje, a pesar de que este muestra su pase libre. Finalmente, el policía entrega el dinero, a lo que la trabajadora responde: “Es lo justo, maestro. Gracias”.

Este episodio ocurre en un contexto de preocupación para choferes y cobradores, quienes denuncian a diario ser víctimas de amenazas y cobro de cupos por parte de delincuentes, quienes les exigen grandes cantidades de dinero para dejarlos trabajar.

Mientras que, en redes sociales, usuarios han dividido opiniones. Mientras unos aseguran que es un derecho establecido por ley, otros cuestionan que los policías puedan viajar gratis frente a la inseguridad que afecta al transporte.

¿SE PUEDE OBLIGAR A QUE POLICÍAS PAGUEN PASAJE?

El pase libre para policías y bomberos está vigente desde hace cerca de tres décadas mediante la Ley N.º 26271, por su labor frente a la ciudadanía. Además, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) supervisa su cumplimiento, imponiendo multas desde S/1.030 y suspensión de cinco días. En caso de reincidencia la multa equivale a S/2.060 y quince días de suspensión.

A pesar de la normativa, el beneficio viene enfrentando críticas en los últimos años por parte de la población. Transportistas y usuarios argumentan que, los efectivos de la PNP deben pagar su pasaje, puesto que no ven resultados en materia de seguridad, una labor que les compete.