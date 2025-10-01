Múltiple choque en el Callao: camión fuera de control deja un fallecido y 10 heridos

Un múltiple choque provocado presuntamente por un camión dejó un fallecido y diez heridos este miércoles 1 de octubre en Ventanilla, en el Callao. El accidente ocurrió cuando la unidad de servicio de bombeo de concreto perdió el control en una vía empinada, impactando contra mototaxis y motocicletas.

De acuerdo a Exitosa, fuentes policiales indicaron que se sospecha que la unidad sufrió un desperfecto y se vació los frenos. El vehículo bajó a gran velocidad por la avenida Cusco a la altura del jirón Trujillo, generando el accidente.

Entre los diez heridos se encuentran cinco menores de edad, todos trasladados a centros de salud con pronóstico reservado por la gravedad de sus lesiones. Las tres cuadras donde ocurrió el accidente permanecen cerradas a la espera de los peritos de criminalística y el representante del Ministerio Público.

Vehículos volcados y destrozados

Efectivos de la Policía Nacional del Perú resguardan la zona donde se observan unidades siniestradas, incluyendo mototaxis, motocicletas y autos particulares con signos del impacto, algunos volcados y completamente destrozados.

Reclamo de conductores

Conductores afirman que el siniestro pudo haberse evitado y que no es la primera vez que ocurre un hecho similar en el lugar. Responsabilizaron a la inacción de las autoridades e indicaron que un semáforo mal ubicado pone en riesgo a los hombres al volante. "Mañana más tarde también va a volver a pasar, porque ya pasó y sigue pasando", dijo un chofer al citado medio.