Ataque armado contra combi en el Callao: asesinan a cobrador y dejan heridos a dos pasajeros

Un hombre murió y dos personas resultaron heridas durante un ataque armado contra una combi del Consorcio Vial Colonial en la calle 5, cerca del cruce con la avenida Óscar R. Benavides (antes Colonial), en el Callao.

La unidad de transporte público, que se encontraba llena de pasajeros, fue interceptada por sujetos armados que realizaron hasta cuatro disparos contra el conductor. "Se escucharon cuatro disparos, no sabíamos qué pasaba. Me asomé y vi que bajaron todos los pasajeros de la combi", dijo un testigo a RPP Noticias.

Las víctimas fueron identificadas como el cobrador Jackson Gabriel Gámez Navarro (27), quien murió en el acto, mientras que el chofer Pablo José Hernández Santana y José Daniel Hernández Vázquez resultaron heridos, siendo trasladados al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión con pronóstico reservado.

Investigación e hipótesis del ataque

Agentes de la Comisaría PNP Carmen de la Legua-Reynoso establecieron un perímetro en la zona para realizar las diligencias de ley. Representantes del Consorcio Vial Colonial llegaron al lugar y aseguraron que son extorsionados por hasta tres bandas criminales que exigen diversos montos diarios, por lo que sospechan que el atentado está vinculado a estas organizaciones delictivas.

Diligencias finales

El fiscal de turno ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue del Callao para continuar con las pesquisas del caso. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del ataque e identificar a los responsables.