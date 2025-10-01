Reforma de pensiones: SBS presenta proyecto para ingreso de bancos, cajas y financieras al sistema

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó un proyecto normativo que permitirá a empresas del sistema financiero y compañías de seguros participar como Administradoras de Fondos de Pensiones (EAF). Esta iniciativa se enmarca en los objetivos de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano y busca fomentar la competencia en la gestión de fondos previsionales.

El proyecto establece que podrán operar como EAF los bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales, bancos de inversión y compañías de seguros. Para garantizar la seguridad de los ahorros previsionales, se exige a estas entidades acreditar una clasificación de riesgo no menor a B+.

Además deberán cumplir requisitos patrimoniales y demostrar fortaleza financiera con adecuada gestión de riesgos. Las entidades interesadas deberán solicitar formalmente a la SBS la autorización para incorporar una línea de negocio adicional, presentando documentación técnica que respalde su viabilidad.

Evaluación de solicitudes

Según explicó el superintendente Sergio Espinosa, "un mercado más competitivo significa uno con mayor dinamismo, adaptabilidad y mejores condiciones para los usuarios". La SBS dispondrá de 40 días hábiles para evaluar cada solicitud.

Consulta pública y medidas de gobernanza

El proyecto normativo está disponible para consulta pública en el portal institucional de la SBS hasta el 16 de octubre de 2025, periodo durante el cual se recibirán comentarios y sugerencias del público. La normativa también contempla medidas de gobernanza corporativa y estrategias para gestionar potenciales conflictos de interés en las nuevas EAF.