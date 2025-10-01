Corredor Rojo tendrá 15 paraderos más: ATU anuncia ampliación de recorrido hasta Manchay

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que la línea 204 del Corredor Rojo amplió su recorrido hasta Manchay, en el distrito de Pachacámac, conectando ahora a San Miguel con esta zona del sur de Lima. La ruta contará con 15 nuevos paraderos y más unidades para atender la alta demanda de pasajeros, sin que ello implique un aumento en la tarifa.

MÁS OPCIONES DE TRANSPORTE

Según la ATU, el objetivo de la ampliación es ofrecer un servicio formal, rápido y seguro a más usuarios de la capital. El pasaje general se mantiene en S/2.40 y el medio pasaje para estudiantes en S/1.20. Asimismo, los horarios continúan sin cambios: de lunes a sábado de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. y domingos hasta las 10:30 p.m.

“Más vecinos podrán disfrutar de un servicio formal y seguro. Seguimos avanzando juntos por una ciudad con mejor transporte”, señaló la entidad en un comunicado.

RECARGA TU TARJETA CON PLIN

En paralelo, la ATU anunció que desde el sábado 27 de septiembre se puso en marcha un plan piloto que permite recargar las tarjetas de transporte Lima Pass y Metropolitano a través del aplicativo Plin. Los usuarios pueden realizar la operación desde celulares o computadoras, ingresar a la opción “Recargar transporte” y activar el saldo en los validadores dentro de los buses.

La activación se confirma con tres beeps, lo que agiliza el proceso de embarque y reduce el tiempo de espera. Esta medida busca modernizar el sistema de pago y ofrecer una experiencia más rápida y segura a los pasajeros de los corredores Azul, Rojo y Morado.