Coronel PNP tilda de "estafador" al jefe policial de Paraguay y asegura que "no sabía dónde estaba El Monstruo"

Luego que el jefe del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía de Paraguay, comisario Luis Gustavo López Velázquez, dijo que la PNP tendría relación con una presunta filtración de información que impidió la captura de 'El Monstruo', el jefe de la División Nacional Contra el Crimen Organizado (DIVINCCO), José Manuel Cruz, rechazó estas afirmaciones y lo calificó de "infame", "impresentable" y "estafador" por brindar esta versión de los hechos.

Según el coronel Cruz, fue la policía peruana quien proporcionó a las autoridades paraguayas la ubicación del criminal. "Paraguay no sabía dónde estaba el Monstruo. La policía paraguaya no sabía y el señor Luis Gustavo López Velázquez confirma que fui yo, a través de mi equipo, que lo ubicamos y le hemos dado la información", afirmó durante su intervención ante la prensa tras un operativo en Carabayllo.

El coronel Cruz relató que, tras la captura de Grace Bados, identificada como la 'cajera' de la organización, instruyó personalmente al comisario López para seguir una pista en Paraguay. "El 26 de marzo yo le digo: Anda donde esta empresa y pregúntale: ¿Esta Grace Bados dónde ha alquilado? (...) y él va y obtiene la ubicación de la casa", explicó el jefe de DIVINCCO, negando que se hubiera alertado al fugitivo.

Aclaraciones sobre infiltrados

Si bien reconoció que ha habido casos de policías que se coludieron con la organización criminal, como la intervención a 'Yhordy' el 3 de junio, Cruz insistió en que las acusaciones de López son infundadas. "No estoy defendiendo, no estoy diciendo que no hay policías que en su momento se han coludido. Pero esa es otra infamia de ese impresentable, porque daña la imagen del país", finalizó el alto mando policial.