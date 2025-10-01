Disponen expulsión de ciudadano argentino sindicado como mano derecha de 'Pequeño J'

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, aseguró este miércoles que se dispuso la expulsión del ciudadano argentino Matías Agustín Ozorio, sindicado como mano derecha de Tony Valverde Victoriano, alias 'Pequeño J'.

Ambos fueron capturados por su presunta participación en el triple asesinato de de Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20), quienes fueron encontradas sin vida el 24 de septiembre tras permanecer cinco días desaparecidas en Buenos Aires, Argentina.

En diálogo con RPP Noticias, Arriola detalló que durante la madrugada se realizaron los trámites para lograr la expulsión de Ozorio. "En menos de 24 horas, Armando García Chunga, superintendente por disposición del ministro del Interior, Carlos Malaver, ha logrado sacar la resolución de expulsión", indicó.

Coordinaciones para expulsión

Arriola explicó que ahora solo quedan las coordinaciones para el traslado del ciudadano argentino a su país. "Las expulsiones tienen un plazo de 24 horas y son muy céleres, y son expeditas y se trabajó toda la madrugada", señaló. Agregó que se deben completar algunos trámites administrativos como la compra del pasaje antes de concretar la deportación.

Traslado tras gestiones administrativas

Además, confirmó que en las próximas horas la PNP estará trasladando a Argentina el requerimiento de las autoridades argentinas, incluyendo a la policía de ese país, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Arriola mencionó que el traslado de Ozorio podría darse en corto tiempo una vez completadas las gestiones administrativas necesarias.