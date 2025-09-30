SMP: ladrón roba joyas por más de S/ 35 mil en mercado Plaza Unicachi Caquetá

Los vendedores denunciaron que las cámaras de seguridad internas del mercado ya no funcionan, lo que incrementa su temor a ser las próximas víctimas.

La inseguridad vuelve a golpear a los comerciantes en San Martín de Porres. Un delincuente ingresó durante la madrugada al mercado Plaza Unicachi Caquetá y se llevó joyas de oro y plata valorizadas en más de 35 mil soles.

La víctima es una comerciante que administra un stand de bazar y joyería. Según relató, cerró su puesto con normalidad la noche anterior y recién en la mañana recibió la llamada de otra vendedora que le avisó que la puerta de su tienda estaba abierta y sin candado.

Una cámara de seguridad particular de otro comerciante registró el momento del robo, alrededor de las 4:40 a.m., donde se observa al ladrón de espaldas cargando dos bolsas con las joyas sustraídas. Los vendedores denunciaron que las cámaras de seguridad internas del mercado ya no funcionan, lo que incrementa su temor a ser las próximas víctimas.

SOSPECHAN DE VIGILANTE

Incluso algunos sospechan que el vigilante pudo haber permitido el ingreso del delincuente o que este se habría quedado escondido dentro de un puesto hasta la madrugada. La comerciante afectada denunció el robo en la comisaría del sector, mientras peritos de criminalística llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.