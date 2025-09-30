Conoce la fórmula infalible de EsSalud para renovar el optimismo y la vitalidad de más de 63 mil asegurados de la tercera edad

Las arrugas en su rostro y las canas que coronan su cabeza no opacan la alegría de Carmen Gonzales, de 68 años. Al contrario, la remarcan más. Tras jubilarse, sintió que el mundo se le hacía pequeño, pero sus ojos se iluminan al recordar cómo salió de ese túnel sombrío: “Aquí encontré una segunda familia. Aprendí teatro, ejercicios y hasta canto, y eso me hace sentir viva y útil”, cuenta emocionada desde el Centro del Adulto Mayor (CAM) del Rímac, del Seguro Social de Salud (EsSalud).

Como Carmen, más de 63 mil adultos mayores en todo el país han encontrado en 126 los Centros y 92 Círculos del Adulto Mayor (CAM y CIRAM) de EsSalud espacios donde los años no son sinónimo de soledad, sino de experiencia compartida. Son hogares de esperanza donde la risa, el movimiento y la amistad transforman la vejez en una etapa activa y plena.

Acompañamiento al asegurado

En el marco del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores, que se conmemora cada 1 de octubre, EsSalud resalta la labor de estos grupos, que ofrecen talleres productivos como turismo social, actividades artísticas y culturales, autocuidado, alimentación y psicología. “El CAM es mi segunda casa. En los talleres de manualidades siento alegría, encuentro apoyo y fuerzas para seguir adelante”, dice sonriente Rosa Sipión, mientras baila un jaranero valsecito bien criollo, al ritmo de la peña en una de las actividades del centro rimense.

El corazón de esta labor son también los profesionales de EsSalud que acompañan día a día a los adultos mayores: trabajadores sociales en cada CAM y, en algunos casos, psicólogos que brindan apoyo emocional y consejería. Con paciencia, dedicación y afecto, ellos se convierten en guías y soporte para que cada asegurado viva esta etapa de su vida con dignidad y bienestar.

Impacto que transforma vidas

Hasta agosto de 2025, los CAM registraron más de 485 mil participaciones en actividades de bienestar, mientras que los CIRAM sumaron más de 37 mil, ampliando la atención gerontológica en comunidades donde no existen CAM.

“Empezamos como una casita pequeña y hoy somos un referente. Gracias a EsSalud tenemos un lugar digno. Aquí no hay paredes vacías, aquí hay familia”, relata con emoción Rafael Huavín, también desde el CAM del Rímac.

Compromiso con una vejez digna

“Con los CAM y los CIRAM buscamos garantizar un envejecimiento que sea sinónimo de dignidad, alegría y nuevas oportunidades”, resalta el presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego.