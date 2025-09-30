Reporteros sin Fronteras cuestiona actos de amenazas y hostigamiento judicial contra periodistas en Perú

La organización no gubernamental internacional Reporteros sin Fronteras, expresó su preocupación ante los actos de amenazas, hostigamiento judicial y vigilancia contra la labor periodística en el Perú.

A través de su página web oficial, Reporteros sin Fronteras señaló que, en lo que va del presente año, ocho periodistas peruanos han sido víctimas de este tipo de actos por estar investigando casos de corrupción que involucran a la presidenta Dina Boluarte y a su entorno cercano.

"RSF llama a las autoridades a investigar con urgencia estos hechos y a garantizar el ejercicio del periodismo independiente en condiciones de seguridad", se lee en la publicación.

KARLA RAMÍREZ

En ese sentido, Reporteros sin Fronteras recordó que el coronel en retiro Harvey Colchado denunció públicamente que agentes de la policía vigilaban a periodistas como posible preludio de ataques, entre ellos la jefa de la Unidad de Investigación de Panorama, Karla Ramírez.

Recordemos que además de ello, la institución policial anunció que presentará una denuncia penal contra la periodista, a quien acusan de "acoso", únicamente por solicitar los descargos en el marco de un reportaje periodístico.