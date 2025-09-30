Rutas de Lima anuncia su liquidación y denuncia "actos de hostigamiento" del Municipio de Lima

La empresa concesionaria Rutas de Lima S.A.C.(RDL) anunció el inicio de su proceso de liquidación. No obstante y pese a esta medida legal, indicó que continuará operando las vías concesionadas, aunque sin precisar hasta cuándo.

A través de un comunicado, la empresa denunció que su decisión representa una "consecuencia directa y exclusiva de los actos de hostigamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML)" y otras entidades del Estado.

Dicha decisión fue adoptada el último lunes 29 de setiembre por la Junta General de Accionistas. en cumplimiento de la Ley General de Sociedades del Perú.

SUSPENSIÓN DE CASETAS

Asimismo, el comunicado especifica que el principal detonante de esta crisis fue la suspensión del cobro de 26 casetas de peaje, lo cual privó a la empresa de recibir más del 60% de sus ingresos, comprometiendo seriamente a la situación financiera de la compañía.