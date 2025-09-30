¿Habrá clases este jueves 2 de octubre durante paro de transportistas? Esto dice el Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu) confirmó que las clases en colegios de Lima y Callao se desarrollarán con normalidad este jueves 2 de octubre, a pesar del paro de transportistas convocado por más de 120 empresas del sector urbano. La medida busca exigir al gobierno acciones contra la extorsión y el sicariato que afectan a los conductores de la capital.

Según el Minedu, no se ha emitido ningún comunicado que indique un cambio a modalidad virtual, por lo que los estudiantes deberán asistir de manera presencial. En caso de que la situación requiera medidas extraordinarias, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) comunicarán oportunamente cualquier modificación.

En paros previos del sector transporte, el Minedu dispuso la suspensión de clases presenciales en colegios públicos para garantizar la seguridad de los estudiantes, incluyendo la implementación temporal de modalidad virtual. En el caso de los colegios privados, mantienen autonomía para definir medidas de prevención según considere necesario, resguardando la seguridad de los estudiantes.

MARCHA DEL 2 DE OCTUBRE

Los gremios de transporte urbano señalaron que, además del paro, realizarán una marcha para expresar su rechazo a la creciente inseguridad en el sector y buscar diálogo con autoridades del Congreso. El presidente de la Coordinadora, Héctor Vargas, indicó que esperan que los congresistas y representantes del gobierno estén presentes durante la protesta para escuchar sus demandas.

(la república)