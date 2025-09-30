Procesión del Señor de los Milagros: hermandades en todo el mundo levantarán anda este sábado 4

La procesión del Señor de los Milagros tendrá este año actividades novedosas, incluyendo una "levantada mundial" del anda que será transmitida en vivo este sábado 4 de octubre a las 12 del mediodía.

El Arzobispado de Lima detalló que 52 hermandades del mundo y del Perú participarán en el evento simultáneo. El Cardenal Castillo hará el toque de campana como señal para que cada hermandad levante el anda en su jurisdicción.

La singular actividad podrá seguirse en vivo por RPP, canal HN, Canal Nazarenas TV y el Arzobispado de Lima, mostrando virtualmente el levantamiento en ciudades como París, Roma, Santiago de Chile y Caracas.

Recorridos programados

El Mayordomo General de la Hermandad, José Luis Toledo Zapata, anunció seis salidas entre octubre y noviembre. La primera procesión comenzará en la Iglesia Las Nazarenas, ubicada en la avenida Tacna, el sábado 4 de octubre. La segunda salida, el sábado 18 de octubre, incluirá homenajes en la Plaza Mayor de Lima y el Congreso de la República, con pernocte en la Iglesia del Carmen.

La tercera salida será el domingo 19 de octubre y se prevé un homenaje en el Palacio de Justicia que termina con el retorno y descanso en Las Nazarenas. Para la cuarta salida el domingo 26 de octubre se incluye visitas por Guardia Chalaca, Sáenz Peña y Pacífico, y finalizará en el Cercado de Lima.

Durante la quinta salida el martes 28 de octubre, se visitará el Hospital Arzobispo Loayza y la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. La sexta y última salida será el sábado 1 de noviembre por la av. Tacna, el jr. Callao, el jr. Chancay y la av. Emancipación.

Misas y meditaciones nocturnas

En el Santuario Monasterio de Las Nazarenas, todos los días de octubre se celebrará la Santa Misa en horarios desde las 6:00 am hasta las 9:00 pm. El Cardenal Castillo adelantó que volverá el espacio de reflexión: "Meditaciones Nocturnas en el Mes Morado", que se transmitirá diariamente a las 10:00 pm por la página web del Arzobispado de Lima y sus redes sociales. El horario de atención del Santuario será de 5:45 am a 10:00 pm.

Imagen visitará el Callao

Cabe resaltar, que este año será especial porque la imagen del Señor de los Milagros visitará la diócesis del Callao después de 22 años de ausencia, en un recorrido extraordinario programado para el domingo 26 de octubre.