Vladimiro Montesinos y terroristas Polay Campos, ‘Feliciano’ y ‘Artemio’ irán al penal Ancón II

El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, anunció el traslado de los internos recluidos en la Base Naval del Callao al penal Ancón II, ante el vencimiento del convenio con la Marina de Guerra del Perú.

Entre los reclusos que serán trasladados se encuentra el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, condenado por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Completan la lista los excabecillas de Sendero Luminoso Óscar Ramírez Durand ('Feliciano') y Florindo Eleuterio Flores Hala ('Artemio'), además del excabecilla del MRTA, Víctor Polay Campos.

A través de su cuenta institucional en X (antes Twitter), el INPE precisó que todos ellos cumplen condena bajo un régimen del CEREC DS N°. 024-2001-JUS, que "garantiza vigilancia permanente y control de cada uno de sus movimientos, las 24 horas del día".

Régimen continuará aplicándose en Ancón II

El instituto detalló que este régimen "continuará aplicándose en Ancón II para asegurar la disciplina penitenciaria". La decisión se da en un contexto donde el INPE busca "reafirmar el principio de autoridad y responder a la demanda ciudadana de seguridad", según señaló la institución.

Cierre de base y otros recluidos en Ancón II

Previamente, Paredes anunció en entrevista con Exitosa Noticias que el penal de la Base Naval del Callao cerrará el próximo 12 de enero de 2026, lo que obliga al traslado de los reclusos. El presidente del INPE recordó que en el penal Ancón II ya se encuentran recluidos ministros y altas exautoridades del Estado, lo que hace factible el traslado de estos internos.