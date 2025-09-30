Óscar Arriola reemplaza a Víctor Zanabria como jefe de la Policía Nacional del Perú

El general Óscar Arriola Delgado fue designado como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú, en reemplazo de Víctor Zanabria Angulo, suspendido por 18 meses a raíz del caso “Policías albañiles”. La disposición oficial circuló entre altos mandos de Lima y Callao, confirmando que la ceremonia de relevo tendrá lugar en la Escuela de Oficiales de Puente Piedra. La decisión del Ejecutivo busca garantizar la continuidad institucional, aunque se produce en un contexto marcado por cuestionamientos.

Reacciones y polémicas en torno a su designación

La directora periodística de Panamericana Televisión, Karla Ramírez, informó en su cuenta de X que “Tte. Gral. PNP Óscar Arriola, nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú, según documento que circula entre mandos policiales”, recordando además que fue jefe de la Dircote por varios años y que en 2024 generó controversia por aparecer en una foto con el conductor Andrés Hurtado, hoy detenido. Ramírez también destacó que fuentes policiales lo describen como más cercano al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que su antecesor Zanabria.

Ese episodio fotográfico marcó un antes y un después en la exposición pública de Arriola. La imagen al lado de Hurtado —actualmente bajo prisión preventiva por presunto tráfico de influencias y cohecho— desató críticas sobre la prudencia de los altos mandos policiales al vincularse, incluso de manera casual, con personajes posteriormente procesados por la justicia. Aunque su entorno sostuvo que no existía relación directa, la polémica impactó tanto en la opinión pública como dentro de la propia institución.

Las sospechas se profundizaron con las declaraciones del comandante en retiro Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial Contra el Crimen de Lima Norte, quien acusó a Arriola de presuntos encubrimientos a favor del criminal Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”. Según su testimonio, reportes de inteligencia con datos clave sobre la ubicación del delincuente a fines de 2024 no fueron atendidos por el entonces jefe del Estado Mayor PNP, lo que habría permitido que el cabecilla evadiera a las autoridades.