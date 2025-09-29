Independencia: Bus de la PNP atropella a anciano en vía del Metropolitano

En horas de la tarde de este lunes 29 de setiembre, un bus de la Policía Nacional del Perú (PNP) que transitaba por la vía del Metropolitano en Independencia, terminó atropellando a un adulto mayor de 77 años.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

De acuerdo a los testigos, el hombre identificado como Félix Obregón Pajuelo, se encontraba cruzando la pista de la Estación Los Jazmines, cuando de un momento a otro, fue embestido por el vehículo de la PNP.

Las personas que presenciaron el accidente agregaron que la víctima fue arrastrada por algunos metros por parte del vehículo. A la llegada de los familiares, mencionaron que su pariente se dedicaba al reciclaje, por lo que exigieron las explicaciones del caso a la entidad.

Finalmente, los vecinos pidieron mayor seguridad en está vía, ya que, los choques entre vehículos son constantes, por lo que, solicitaron la presencia constante de agentes de la PNP para controlar el tránsito.