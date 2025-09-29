Periodista denuncia haber sido agredido por la policía durante marcha de la "Generación Z"

El periodista y fundador del portal "Políticamente Insurrectos", Jorge Ballón, denunció que fue víctima de agresiones por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), durante las movilizaciones de la denominada "Generación Z", el último fin de semana.

En entrevista para RPP Noticias, el comunicador indicó que el hecho ocurrió cuando un agente policial lo empujó con el pie y lo hizo caer al suelo mientras se encontraba haciendo cobertura de la marcha.

"Un policía pasó por mi lado y me ha empujado. Cuando me reincorporé y fui a reclamarle a ese policía de por qué me había empujado, que soy prensa, volteó y de un manotazo me voló el celular, me puso el pie y me empujó. El celular sale volando a los pies de otro agente policial, que también patea el celular, y ahí es donde aprovechan para nuevamente el policía que originalmente me había agredido, empujarme nuevamente ya para sacarme totalmente de ese perímetro", relató Ballón.

ELEMENTOS DISTRACTORES

Asimismo, Ballón indicó que un agente policial lo apuntaba en reiteradas ocasiones con un láser verde a modo de distracción para impedir su labor periodística durante el desarrollo de la marcha.

"Eso lo he visto en varios momentos de la manifestación y a mí personalmente en varios momentos también durante mi transmisión […] Nosotros lo que estamos haciendo es simplemente informar. No somos enemigos de ninguna de las partes. Simplemente nuestro motivo de ser es de informar", sostuvo.