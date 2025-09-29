¿Cuáles son los asientos más peligrosos para viajar en el transporte público ante un ataque extorsivo?

Una reciente investigación del programa "Punto Final" reveló cuáles son los asientos más peligrosos para sentarse en los buses de transporte público ante los constantes ataques a balazos por parte de sicarios que extorsionan a los trabajadores de dicho rubro.

La investigación del citado medio recopiló más de medio centenar de ataques a buses de transporte público en el presente año, habiendo identificado cuáles son los asientos en donde los pasajeros corren mayor riesgo ante un eventual ataque extorsivo.

Los resultados arrojaron que, casi siempre, los choferes son los principales agraviados, en el 85% de los casos. En menor medida, resultaron heridos el cobrador o un pasajero sentado en la parte delantera, ya sea en el asiento preferencial, o como copiloto (34%).

LAS VÍCTIMAS

En el 79% de los casos estudiados, el asesinado terminó siendo el conductor, el 10% los cobradores y el 20% los pasajeros, también hubieron casos en los que fueron asesinados el chofer y el cobrador, o el chofer y un pasajero.