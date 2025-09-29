Consejo de la Prensa Peruana condena agresiones de la Policía a periodistas en protestas

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) rechazó el accionar de la Policía Nacional contra periodistas durante las recientes manifestaciones en el Centro de Lima, donde colectivos sociales, gremios de transportistas y estudiantes se movilizaron contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. Rodrigo Salazar, director del CPP, señaló que más de 20 reporteros denunciaron agresiones mientras cubrían los hechos, incluyendo empujones, balines de goma e insultos.

Según Salazar Zimmerman, algunos periodistas consideran que estas acciones podrían responder a un presunto “direccionamiento” de las autoridades. “Había un video muy elocuente de Víctor Castillo, reportero de Canal N, arrinconado por un policía a pesar de mostrar su credencial y micrófono. A otro, Jorge Ballón, le patearon el celular. No es una manera de responder por parte de la Policía”, remarcó.

El director del CPP recordó que la PNP tiene protocolos claros para cubrir protestas, pero no se han cumplido. Además, señaló que incidentes similares se han registrado en 2022 y 2023, cuando más de 100 periodistas sufrieron agresiones durante manifestaciones, incluyendo balines de plomo y goma, así como empujones e insultos.

SALAZAR ALERTA SOBRE LIBERTAD DE PRENSA

Salazar enfatizó que la labor de los periodistas debe ser respetada y que el actuar represivo de la Policía “hace recordar a El Salvador, una dictadura”. Asimismo, destacó que la Sociedad Interamericana de Prensa había alertado en marzo de 2025 sobre el deterioro de las libertades de expresión en Perú.

“Hace recordar a otros países donde hay represión y donde no hay democracia. Me imagino que a las autoridades no les va a importar mucho, ya con la manera como suelen reaccionar ante las protestas", mencionó en entrevista a RPP.