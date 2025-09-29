PNP pide a periodistas utilizar identificaciones más grandes ante próximas marchas

El último fin de semana en medio de las manifestaciones encabezadas por la Generación Z, diversos periodistas denunciaron una serie de agresiones en contra, en medio de la cobertura que realizaron sobre las protestas en el Centro de Lima.

Ante esta situación, el jefe de la Región Policial Lima, Felipe Monroy, envió un mensaje a los comunicadores, aconsejándolos que para las próximas marchas que se han convocado utilicen identificaciones que puedan ser más visibles para los agentes de la PNP.

“Yo les pediría a ustedes (los periodistas), seguro si esto va a seguir avanzando, pónganse las identificaciones más grandes, que se vea, nosotros nos conocemos. Los medios tradicionales nos conocemos porque siempre nos coberturan las noticias policiales buenas o malas”, aseguró el general Monroy.

BALANCE DE AGRESIONES CONTRA COMUNICADORES

Luego de un balance realizado por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), este último fin de semana que se realizaron dos manifestaciones, se registraron ocho casos de agresiones contra comunicadores, de los cuales siete fueron realizados por efectivos de la PNP y una por parte de un ciudadano de a pie.