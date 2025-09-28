Midis: cerca de 42 mil atenciones se brindaron con la intervención “Abrigo y bienestar con punche Perú”

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) informó que cerca de 42 mil atenciones se brindaron a la población vulnerable durante la Intervención Multisectorial “Abrigo y bienestar con punche Perú”, que llegó a su octava edición en Carabayllo, con la que se cierra esta iniciativa en 2025, que acercó los servicios del Estado para hacer frente a las bajas temperaturas.

En esta ocasión, la ministra Fanny Montellanos, lideró esta VIII Intervención Multisectorial realizada en el Estadio Lolo Fernández de Carabayllo, donde se brindó servicios para fortalecer las capacidades de prevención y protección de los ciudadanos en situación de pobreza y extrema pobreza.

La titular del Midis destacó que, desde junio de 2025, las intervenciones multisectoriales han brindado alrededor de 42 mil atenciones, en diversos servicios, a personas que viven en Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Ventanilla, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Lurigancho–Chosica, y hoy en Carabayllo.

Cabe destacar que el Estado ha destinado a Carabayllo más de S/21 millones a través de los programas sociales.

En esta feria multisectorial se entregaron frazadas y tres toneladas de pescado para los asistentes. La ministra Montellanos estuvo acompañada del alcalde distrital de Carabayllo, Pablo Mendoza; los directores de los programas sociales, funcionarios del Midis y autoridades de los aliados estratégicos que permitieron esta intervención.

Visita a comedor

Más temprano, la ministra Fanny Montellanos, junto al alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, visitó el Comedor Popular Bello Horizonte, en dicho distrito, el cual brinda atención a alrededor de 100 usuarios en situación de vulnerabilidad.

En esta visita al comedor que tiene 40 años, la ministra Montellanos informó sobre la próxima creación del Programa de Alimentación Comunitaria, anunciado por la presidenta Dina Boluarte, en su discurso del 28 de julio. En el lugar, la titular del Midis recorrió los ambientes de cocina y almacén del centro de atención y compartió con sus lideresas, quienes expresaron su agradecimiento por el mobiliario y utensilios de cocinas entregados por el sector.