Cardenal Castillo respalda protestas de Generación Z: "Reclaman orden en el país por tantas injusticias"

Durante la última misa dominical en la Catedral de Lima, el cardenal Carlos Castillo, principal autoridad de la Iglesia católica en Perú, respaldó a la Generación Z por su participación en las recientes protestas.

El prelado destacó la masiva movilización de jóvenes que "llenaron el centro de Lima inmensamente para reclamar orden en el país por tantas injusticias y leyes injustas", haciendo referencia a normativas como la afiliación obligatoria a seguros a los dieciocho años.

Rechaza estigmatización en protestas

"Y estos signos que estamos viendo en nuestras calles no son motivo para decir: 'Esta gente, terrorista'. No, no, no, aquí no hay terroristas, aquí hay personas con derechos, con dignidad", dijo desde el púlpito, rechazando la estigmatización de los protestantes.

Añadió que los jóvenes de la Generación Z representan "la última palabra que hay que decir, la última letra del abecedario: esperanza", instando a las autoridades a encauzar sus pedidos mediante escucha y respuesta efectiva.

Sobre elecciones 2026

El cardenal se refirió también a las elecciones generales de 2026, dejando claro que la Iglesia no tomará partido por ningún candidato. "De ninguna manera hay un candidato preferido católico por la Iglesia. Ninguno", aseveró.

Asimismo, enfatizó que "si son buenos, deben ser elegidos. Y si son malos, no hay que elegirlos, por más católicos que sean", priorizando la conciencia del bien común sobre las afiliaciones religiosas en las decisiones de voto.