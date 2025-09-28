Línea 1 del Metro: Ositrán respalda ampliación para atender a un millón de pasajeros

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Uso Público (Ositrán) otorgó su visto bueno a la ampliación de capacidad de la Línea 1 del Metro de Lima, que permitirá incrementar de 600 mil a un millón el número de pasajeros transportados diariamente entre Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho.

Dicho proyecto fue calificado como "urgente" por el ingeniero Miguel González Bedoya, ejecutivo de Ositrán, debido al colapso actual del servicio, evidenciado por las largas colas en los exteriores de distintas estaciones.

Mejoras técnicas y seguridad

El proyecto incluye la adquisición de 31 trenes nuevos con capacidad para 1,200 pasajeros cada uno, reduciendo los tiempos de espera de 3 a 1.5 minutos en hora punta. González explicó a la Agencia Andina que la ausencia de puertas en los andenes representa un riesgo de seguridad, pues "si sube mucha gente al andén, podrían empujarse y caer a los rieles", situación que se mitigaría con mayor frecuencia de trenes.

Siguientes pasos y financiamiento

La concesionaria espera que el Ministerio de Economía y Finanzas emita la declaración de viabilidad en diciembre de 2025, mientras que la firma de la adenda se proyecta para junio de 2026. El gerente general de la Línea 1, José Zárate, confirmó que la inversión de US$ 2,700 millones será asumida en un 95% por la concesionaria y 5% por el Estado, aunque generará un probable aumento tarifario de S/ 1.50 a S/ 3, sujeto a aprobación del MTC.

La ampliación responde también a las futuras interconexiones con el Metropolitano (estación Grau), la ampliación de la Vía Expresa Sur (estación Atocongo) y la Línea 2 (estación 28 de Julio), que incrementarán la demanda de usuarios. El proyecto ahora requiere el visto bueno de la Autoridad de Transporte Urbano antes de su elevación al MEF para la viabilidad definitiva.