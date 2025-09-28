Hackean página web del diario El Peruano: grupo Deface Perú se atribuyó acción y envía mensaje

Esta tarde, hackers del grupo Deface Perú tomaron el control del portal del diario El Peruano. La página web aparece en blanco con el mensaje: The specified URL cannot be found. Sin las acostumbradas publicaciones de las leyes del Estado.

Como se recuerda, estos piratas cibernéticos habían hackeó el sistema de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, revelando las acciones de protección que realizaban a exmandatarios y altos funcionarios del Estado.

GENERACIÓN Z

Mediante una cuenta de Telegram, el grupo se atribuyó el hackeo y envió un mensaje contra las autoridades en el marco de las masivas protestas realizadas por la 'Generación Z' en contra del Congreso y del Gobierno.

"Esto no ha terminado. Esto apenas comienza. En nombre de los que ya no pueden hablar, y de los que siguen luchando. Este acto es por ellos. Este acto es por todos", manifestó en un breve mensaje Deface Perú.