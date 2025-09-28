Octavo Retiro de AFP: SBS publicó reglamento para desembolso de hasta 4 UIT

Esta mañana, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) publicó el Reglamento del Procedimiento Operativo para el octavo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

En la resolución publicada en El Peruano, la SBS realizó las precisiones para el retiro de hasta 4 UIT, equivalentes a 21 400 soles. Señala los plazos y obligaciones de la AFP, que también deben establecer y difundir los mecanismos para un adecuado desembolso.

Según los establecido, los afiliados deben presentar su solicitud de retiro de fondos de su Cuenta Individual de Capitalización de Aportes Obligatorios indicando el monto, dentro del plazo máximo de 90 días, contando desde el día de entrada en vigencia de la resolución de la SBS.

Cronograma de desembolsos

La SBS precisó que las administradoras realizarán hasta cuatro desembolsos de máximo 1 UIT cada uno.

- El primer desembolso deberá efectuarse en un plazo máximo de 30 días calendario desde la fecha de presentación de la solicitud.

- Los siguientes desembolsos se realizarán también en plazos máximos de 30 días calendario, contados desde la entrega anterior, hasta completar el monto solicitado.