Surco: conductor queda atrapado y herido tras violento choque en la Panamericana Sur

Un chofer resultó herido tras un accidente vehicular ocurrido en la Panamericana Sur, a la altura del distrito de Surco. Según informó RPP Noticias, un tráiler chocó por detrás a una camioneta, lo que provocó que esta terminara impactando contra un poste de luz ubicado en el medio de ambas vías.

Los vehículos involucrados se desplazaban en sentido de sur a norte al momento del accidente la mañana de este domingo 28 de septiembre. Como consecuencia del impacto, el conductor de la camioneta quedó atrapado por su cinturón de seguridad, dificultando su salida del vehículo.

Hasta el lugar acudieron personal de los Bomberos para liberarlo y trasladarlo a un hospital cercano, donde recibió atención por lesiones graves en diversas partes del cuerpo. El serenazgo de Surco confirmó al citado medio que el chofer viajaba solo en el vehículo.

Daños materiales y normalización de tránsito

La unidad afectada terminó con severos daños en el capó y la zona frontal, con llantas desprendidas y el parabrisas agrietado. El accidente generó congestión vehicular en esta vía donde se registró llovizna durante las primeras horas de la mañana.

El tránsito se normalizó progresivamente luego de que los vehículos involucrados fueron retirados de la Panamericana Sur. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del choque múltiple.