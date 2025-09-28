SMP: hallan cadáver con signos de apuñalamiento en avenida Izaguirre

El cadáver de un hombre fue hallado la mañana de este domingo en plena vía pública de la avenida Izaguirre, en el distrito de San Martín de Porres. El cuerpo presentaba signos de haber sido apuñalado, según la información preliminar proporcionada por la Policía Nacional.

El cadáver fue encontrado en medio de materiales de construcción, en un sector de la avenida que permanece cerrado al tránsito por las obras, donde transeúntes y comerciantes del mercado cercano alertaron a las autoridades.

Toman evidencias y posibles hipótesis

Hasta el lugar, llegaron agentes de la comisaría de Sol de Oro y especialistas en criminalística que tomaron evidencias para la iniciaron la investigación. La policía informó que la víctima habría estado involucrada en una gresca, durante la cual habría recibido múltiples cortes que causaron su muerte.

Aunque la víctima no ha sido identificada, peritos forenses examinan el cuerpo para determinar su identidad y la secuencia de los hechos. Las autoridades no han descartado ninguna hipótesis, investigando si se trató de un asalto o un posible ajuste de cuentas.

Piden más iluminación e imágenes de cámaras

Vecinos de la zona manifestaron preocupación por la falta de iluminación y poca vigilancia policial durante la noche, factores que podrían haber facilitado el crimen. La policía revisará las cámaras de seguridad de los alrededores para identificar a posibles responsables de este crimen.