Protesta de la Generación Z dejó destrozos en distintas calles del Centro de Lima

La movilización realizada en la víspera contra del Gobierno, el Congreso y la criminalidad, dejó daños materiales en distintos puntos del Centro de Lima. La marcha se desarrollaba con relativa calma, pero en horas de la noche se volvió violenta.

Según se pudo comprobar, decenas de macetas fueron destruidas, también prendieron fuego a los tachos de basura y pintaron las paredes. Como era de esperarse, los comercios fueron los más afectados porque dejaron de atender al público.

BARRERAS METÁLICAS

Los participantes de la marcha convocada por el colectivo Generación Z, también arrancaron plantas y adoquines, los que fueron lanzados contra los agentes del orden. Además, empezaron a destruir y llevarse las barreras metálicas de una obra.

Por otro lado, mediante sus plataformas oficiales, la Policía Nacional del Perú informó que un agente resultó con heridas de primer grado a consecuencia del impacto de una bomba molotov, lanzada por uno de los manifestantes en la avenida Abancay.