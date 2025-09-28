Generación Z: reportan 18 heridos durante violenta protesta contra el Gobierno y la criminalidad

Según reportó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), 18 personas resultaron heridas durante la protesta realizada ayer en el Centro de Lima contra el Ejecutivo y el aumento de la criminalidad.

El colectivo señaló que entre los lesionados figuran manifestantes, un periodista y una brigadista. Para hoy, la organización Generación Z ha convocado a una nueva movilización por el Centro de Lima.

PREVENIR Y SANCIONAR

Por ello, la CNDDHH exhortó a los representantes del Ministerio Público a mantenerse vigilantes para prevenir y sancionar cualquier tipo de agresión contra quienes ejercen legítimamente su derecho a protestar.

Los jóvenes también marchan en rechazo a la reforma del sistema de pensiones por considerar que favorece a las AFP. Asimismo, exigieron justicia por las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023.