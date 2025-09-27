Cantante urbano fue asesinado a balazos al interior de una conocida barbería del Callao

Sujetos encapuchados asesinaron anoche de varios disparos a un joven cantante de género urbano, de 20 años, y dejaron heridas a dos personas, entre ellas una menor de edad.

El suceso se registró al interior de la barbería Los Olivos, ubicada en la avenida Sáenz Peña, los heridos fueron trasladados en dos patrulleros a emergencia del Hospital Daniel A. Carrión.

FRANCO DAMOS

El fallecido es Franco del Piero Damos Espinoza, conocido en el mundo de la música como Franco Danos. Trascendió que minutos antes de ser asesinado, había discutido con otro joven.

Los heridos son Miguel Portillo, de 23 años, y una menor de 9 años identificada como A. D. E., quien sufrió impactos de bala en la mano y el hombro, ambos tienen pronóstico reservado.