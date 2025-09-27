Transportistas y colectivo Generación Z marchan al Congreso contra aumento de la criminalidad

ACTUALIZACIÓN

12: 15 p.m. Movilizaciones de transportistas al Centro de Lima se desarrollan sin incidentes graves.

11: 50 a.m. Primeras delegaciones de transportistas comienzan a llegar a la Plaza San Martín.

11: 30 a.m. La ATU comunica a la ciudadanía de algunos desvíos vehiculares debido a la presencia de manifestantes en diversos puntos de Lima y Callao.

10: 50 a.m. Se observa fuerte contingente policial en alrededores de la Plaza San Martín.

10: 40 a.m. El punto de concentración será en la Plaza San Martín.

10: 30 a.m. Buses bloquean Panamericana Norte a la altura del paradero Tres Ruedas en Puente Piedra.

10: 05 a.m. Bloqueo en San Juan de Lurigancho obliga a pasajeros a caminar largas distancias.

09: 40 a.m. Corredor Morado se despista en San Juan de Lurigancho, transportistas bloqueaban su paso.

09: 00 a.m. Transportistas de diversas líneas bloquean varias rutas de acceso, principalmente en San Juan de Lurigancho.

NOTA ANTERIOR

Este sábado 27 y domingo 28 de setiembre el colectivo ‘Generación Z’ realizará nuevas marchas hacia el Congreso exigiendo transparencia en la gestión estatal y una lucha efectiva contra la criminalidad, esta vez, la movilización contará con la participación de gremios de transporte, además de sindicatos y otras asociaciones civiles.

Miguel Palomino, vocero de los transportistas, confirmó que diversas empresas del sector se unirán a la protesta ante los recientes asesinatos de sus compañeros. Precisan que la estrategia del Estado para combatir la ola de criminalidad “definitivamente no ha funcionado y están desprotegidos”.

En los últimos días, los ataques extorsivos contra los choferes de buses de distintas rutas se han intensificado, varios de ellos están hospitalizados en condición delicada, los ataques también han alcanzado a los pasajeros. Al respecto, las autoridades señalan que siguen trabajando y desarticulando bandas criminales.