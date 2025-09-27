Camucha Negrete: fallece reconocida actriz y conductora de TV a los 80 años

Camucha Negrete, falleció la madrugada de este sábado 27 de septiembre a los 80 años, tras una complicada etapa de salud ocasionada por problemas en el hígado que afectaron gravemente su estado físico.

La primera actriz permanecía alejada de los escenarios desde inicios de agosto tras retirarse de la obra "Monólogos de la vagina", donde compartía roles con Sonia Oquendo y Pilar Brescia, debido a una "urgencia médica".

Paula Mejía, nieta de la artista, había expresado públicamente su preocupación por el delicado estado de salud de la reconocida intérprete, revelando que enfrentaba complicaciones hepáticas y permanecía en casa bajo cuidados especiales.

Trayectoria artística y reacciones

Con una carrera que se extendió por décadas en escenarios y pantallas, la actriz se convirtió en un ícono cultural peruano participando en producciones que marcaron generaciones. Es recordada especialmente por su participación en el programa cómico "Risas y Salsa" y por la conducción del matutino "Utilísima".

Su legado artístico abarcó tanto el género dramático como el cómico, demostrando versatilidad en diversos formatos de entretenimiento. Usuarios y seguidores en redes expresaron su pesar por la partida de Camucha Negrete, quien se consolidó como una de las actrices más queridas y respetadas del país.