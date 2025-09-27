Desarticulan banda de extorsionadores en Barranca: les incautaron armas, explosivos y municiones

Agentes de la Policía Nacional asestaron un duro golpe a la criminalidad en Barranca. La tarde de ayer desarticularon una sanguinaria banda de extorsionadores conocida como “La Nueva generación”, que cobraba cupos a transportistas.

En el feroz enfrentamiento a balazos, los agentes del orden abatieron a un delincuente y capturaron a otros dos. Se les incautó cuatro armas de fuego, explosivos y municiones, usadas para cometer sus fechorías y amenazar a sus víctimas.

TRANSPORTE PÚBLICO

Los delincuentes detenidos fueron identificados como los hermanos Anthony Serna Montalván (23) y Néstor Serna Montalván (18), quienes intentaban huir a bordo de un mototaxi, tras cobrar cupos en una empresa de transporte público.

Mientras el criminal abatido respondía al nombre de Ángelo Vega Tamayo, de 20 años, quien sería el cabecilla de la organización criminal. Él también viajaba en el mototaxi y es el primero que comenzó a disparar contra los policías.