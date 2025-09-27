Hombre es asesinado a balazos dentro de su auto: crimen ocurrió cerca a municipalidad de Santa Rosa

Continúan los crímenes en la capital. Esta vez, desconocidos asesinaron a balazos a un hombre que conducía su vehículo en la avenida 6 de febrero, en el asentamiento Las Brisas, en el distrito de Santa Rosa.

De acuerdo con información de la Policía, la unidad presenta dos impactos de bala en la ventana del conductor que provocaron la muerte inmediata del hombre, quien aún no ha sido identificado por las autoridades.

Vehículo sin placa e investigación

El crimen se produjo a aproximadamente 350 metros de la Municipalidad de Santa Rosa. El vehículo en el que se movilizaba la víctima no tenía placa en la parte delantera ni trasera, pese a ser una camioneta aparentemente nueva.

Tras el ataque, al lugar llegaron peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Central de Lima.

Vecinos indican que zona es insegura

Los residentes de la zona manifestaron que, pese a vivir cerca del municipio, el sector es bastante inseguro con poco patrullaje y escasa presencia del personal de Serenazgo del distrito. Efectivos policiales realizaron consultas a los vecinos para recabar información que permita esclarecer los motivos y autores del crimen.