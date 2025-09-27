Víctor Zanabria sobre versiones de filtración de información a 'El Monstruo': Estamos denigrando una intervención

En entrevista con Canal N, el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria Angulo, cuestionó las versiones que señalan una filtración de información por parte de policías para alertar a Erick Moreno, alias 'El Monstruo', de operativos de captura en su contra.

Tras la detención de “El Monstruo” en Paraguay, Hugo Grance, jefe de Investigación de Hechos Punibles de la Policía de dicho país, dijo que un operativo previo se frustró pues se habría dado una "fuga de información", por lo que decidieron trabajar “en un grupo más cerrado".

PALABRA DE UN CRIMINAL

"Esa información recién se va a investigar. Cuando se baje la información de los cuatro celulares incautados a “El Monstruo” determinaremos si eso es cierto o no. Pero acá hay un grave problema de darle cabida a las informaciones de un criminal", indica Zanabria.

"Estamos desprestigiando una intervención. Yo quiero saber si estamos de acuerdo con la detención de “El Monstruo” o no. El resto va a seguir las investigaciones para saber si hay algo improcedente o no, si se comprueba que hay filtración no vamos a negarlo", agregó.